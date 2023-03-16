يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مع تواجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويتوقعوا أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية

إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الادارية 26 13

6 اكتوبر 26 13

بنهــــا 25 14

دمنهور 24 14

وادى النطرون 26 13

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 25 13

الزقازيق 26 14

شبين الكوم 26 14

طنطا 25 13

دمياط 24 14

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 13

العريش 23 11

رفح 23 12

رأس سدر 26 12

نخل 23 07

كاترين 17 06

الطور 25 13

طابا 23 14

شرم الشيخ 26 15

الاسكندرية 24 12

العلمين الجديدة 24 11

مطروح 21 12

السلوم 20 11

سيوة 22 10

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 15

شلاتين 26 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 23 16

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 12

قنا 26 13

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

الوادى الجديد 27 12

أبوسمبل 27 13