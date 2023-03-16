الاتحاد الأوروبي يختبر آلية استجابته لتهديدات الفضاء‎‎

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه أجرى، في ضوء استراتيجيته لتعزيز آلية استجابته للتهديدات الجديدة في الفضاء، تمرين هندسة الاستجابة للتهديدات الفضائية (STRA) 2023 في المقر الرئيسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في العاصمة بروكسل، أعقبته مناقشة على الطاولة في اللجنة السياسية والأمنية.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن ذلك جرى خلال الفترة بين 6 إلى 10 مارس الجاري، مع الإشارة إلى أن تمرين STRA هو تمرين سنوي لاختبار وتعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتهديدات التي تتعرض لها الأنظمة والخدمات المنتشرة في إطار مختلف مكونات برنامج الاتحاد الأوروبي للفضاء ويعتمد على سيناريو يعكس تعقيد المشهد الجيوسياسي الحالي والتهديدات الهجينة الناشئة، بدءًا من الهجمات الإلكترونية على الأجزاء الفضائية والأرضية إلى انتحال أو تشويش إشارات الأقمار الصناعية، فضلا عن حملات التضليل.

وأضاف البيان: "خلال تمرين STRA 2023، تم تفعيل آلية الاستجابة للتهديدات الفضائية التابعة للاتحاد الأوروبي من خلال محاكاة حادثة تتعلق بالأمن السيبراني أثرت على القمر الصناعي جاليليو، تم تفعيل الحادثة في المقر الرئيسي للمكتب الأوروبي للشئون الخارجية وشمل الجهات الفاعلة السياسية والدبلوماسية والتشغيلية الرئيسية بما في ذلك الدول الأعضاء ووكالة أوروبا للطاقة الذرية ووكالة برنامج الفضاء الأوروبي والمفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبيين وقامت إيطاليا وإسبانيا بصفتهما دولتين مضيفتين لنظام جاليليو بتنشيط تسلسل قيادتهما، بما في ذلك القدرات الوطنية المناسبة للتصدي للحادث وتقديم الدعم الرقمي اللازم وتدابير حماية البنية التحتية الحيوية".