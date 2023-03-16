المملكة المتحدة تعرض على الممرضات وموظفي خدمات الإسعاف زيادة أجورهم 5%

تعتزم حكومة المملكة المتحدة أن تعرض على الممرضات والقابلات وموظفي خدمات الإسعاف، زيادة أجورهم بنسبة 5% في العام المقبل، في محاولة لإنهاء أشهر من الإضرابات، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، بأنه سيتم الإعلان عن الاقتراح في وقت لاحق اليوم الخميس، بحسب ما قاله الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وستقوم نقابات عمالية، من بينها "الكلية الملكية للتمريض"، و"يونيسون"، و"جي إم بي" فيما بعد، بطرح الاقتراح على أعضائها للتصويت عليه.

جدير بالذكر أن الحكومة ظلت تجري محادثات مع النقابات لأكثر من أسبوع، بعد أن وافق الوزراء على مناقشة المدفوعات النقدية للسنة المالية الحالية، بالإضافة إلى زيادة الأجور في السنة التالية، التي من المقرر أن تبدأ في أبريل المقبل.