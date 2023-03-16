الكرملين: يجري تنسيق لقاء بين الرئيسين السوري والتركي

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، إن عقد لقاء شخصي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، يجب أن تسبقه سلسلة اتصالات تنسيقية ويجري العمل عليها حاليا.

وأضاف بيسكوف، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا اللقاء بين الرئيسين- أن مثل هذا اللقاء يجب أن تسبقه سلسلة كاملة من الاتصالات، والتي يجري تنفيذها الآن، وأن بلاده ستستمر بالعمل حول هذا الموضوع.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أكد في وقت سابق اليوم لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية والتوقف عن دعم الإرهاب.

وأضاف الأسد، أن سوريا تثق بالطرف الروسي، الذي لعب دور الوسيط لتسهيل الاتصالات، ولكن ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية، وهي احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول ونبذ الإرهاب ووحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على أراضيها وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف في ديسمبر الماضي أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.

من جهة أخري، أعلن المتحدث باسم الكرملين اتخاذ قرار نتيجة المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الروسي بشار الأسد، سيسمح بتوقيع وثيقة بشأن تطوير التعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين.

وقال بيسكوف، إن بوتين والأسد بحثا خلال لقائهما أمس الأربعاء، التعاون في المجال العسكري التقني وتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أنه جرت مفاوضات جوهرية على أعلى مستوى سبقتها اتصالات بين الإدارات، لاسيما من خلال وزارتي الخارجية والدفاع.