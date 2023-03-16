شولتس يعرب عن قلقه حيال إصلاحات النظام القضائي في إسرائيل

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن قلق بلاده حيال الإصلاحات المثيرة للجدل للنظام القضائي في إسرائيل.

وفي أعقاب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في برلين اليوم الخميس، قال شولتس: "نتابع، كشركاء ديمقراطيين في القيم وكأصدقاء مقربين لإسرائيل هذا الجدل باهتمام شديد- ولا أريد أن أخفي هذا- وبقلق كبير".

وأضاف السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أمنيتنا هي أن تظل شريكتنا في القيم، إسرائيل، ديمقراطية ليبرالية".

وقال شولتس إنه يتمنى "ألا يكون قد تم اتخاذ قرار نهائي" بشأن المقترح التوافقي الأخير للرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوج.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة نتنياهو الدينية اليمينية تسعى إلى تنفيذ هذه الإصلاحات المثيرة للجدل بحلول نهاية الشهر عبر إجراء سريع.

ويرى المنتقدون أن خطط الحكومة تهدف إلى إضعاف متعمد للقضاء المستقل ويرون أنها تمثل خطرا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد إحدى ركائز الديمقراطية.

وتشهد إسرائيل احتجاجات عنيفة على هذه الخطط منذ أكثر من شهرين.

وكان الرئيس الإسرائيلي نشر أمس الأربعاء، خطة قال إنها ستعمل على ضمان تعزيز دور البرلمان والحكومة معا بالإضافة إلى القضاء المستقل، غير أن نتنياهو كان أعلن رفضه لمقترح الرئيس قبل سفره إلى ألمانيا.

ورفض نتنياهو في برلين الادعاء القائل إن هذه الإصلاحات ستضعف القضاء وأكد أن "إسرائيل هي ديمقراطية ليبرالية ونحن سنظل ديمقراطية ليبرالية"، مشيرا إلى أن القضاء المستقل ليس قضاء مطلق القدرة "سنقوم بكل ما يلزم من أجل تصحيح الخلل".

وصرح بأن هذا الأمر سيتم تغييره عن طريق الإصلاحات المزمعة: "نحن لن نحيد عن ذلك لسنتيمتر واحد"، ووصف المقترح التوافقي للرئيس الإسرائيلي بأنه "غير متوازن".