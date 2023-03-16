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مسئول بالأوقاف عن توزيع اللحوم للأسر الأولى بالرعاية: لا تصوير أو طوابير عند الاستلام

هديل هلال
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 12:07 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 12:07 ص
قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تبدأ من يوم الاثنين المقبل، توزيع 10 أطنان لحوم يوميًا على الأسر الأولى بالرعاية، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأربعاء، أن الأوقاف توزع اللحوم بالتنسيق مع وزارتي التموين والتضامن، في إطار التناغم بين مؤسسات الدولة الوطنية.

وأوضح أن وزارة التموين تتولى عملية ذبح اللحوم وتغليفها ووضعها في السيارات التي تنقلها إلى الأماكن المستهدفة، قائلًا إن الطب البيطري يشرف على العملية؛ لضمان السلامة.

وذكر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن التضامن تمد الأوقاف بكشوف الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع المحافظ ووكلاء الوزارات؛ من أجل إيصال اللحوم حتى باب منازل المستهدفين.

وأكمل: «العزة والكرامة تشمل عدم تصوير المواطن عند استلام اللحوم أو تتعبه ويقف في طابور، هناك تناغم وتنسيق تام بين المؤسسات، ونطمئن أنه اعتبارًا من الاثنين، سيتم توزيع 10 أطنان من اللحوم يوميًا على الأسر الأولى بالرعاية».

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