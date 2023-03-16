استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين برصاص إسرائيلي في جنين

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أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين، اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت المصادر إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مدينة جنين بإطلاق الرصاص الحي ما أسفر عن وقوع شهداء وإصابات.