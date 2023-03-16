شرطة طوكيو تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق النائب الياباني السابق جاسي

ذكرت مصادر استقصائية، أن شرطة طوكيو طلبت اليوم الخميس، إصدار مذكرة اعتقال بحق النائب الياباني المطرود "جاسي"؛ بتهمة التشهير بالعديد من المشاهير وابتزازهم على منصة لتبادل المقاطع المصورة.

وأضافت المصادر، أن إدارة شرطة العاصمة طوكيو طلبت مذكرة الاعتقال؛ للاشتباه في اعتياد الترهيب والعرقلة القسرية للأعمال، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وتم استبعاد الرجل البالغ من العمر 51 عاما، واسمه الحقيقي يوشيكازو هيجاشيتاني، من منصبه كنائب في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الياباني، أمس الأربعاء؛ لعدم حضور أي جلسات للبرلمان منذ انتخابه في يوليو 2022.

وكان هيجاشيتاني، صانع المحتوى المرئي على اليوتيوب، والمعروف باسم "جاسي" على موقع "يوتيوب"، يعيش بالفعل في دولة الإمارات قبل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو من عام 2022، حيث فاز بأحد مقعدي حزبه.

وأفادت تقارير إعلامية، بأنه لم يشارك في أي جلسات برلمانية منذ ذلك الحين.

وكان هيجاشيتاني واحدا من بين عضوين منتخبين من حزب المعارضة "سيجيكا جوشي، 48"، الذي تتمثل قضيته الوحيدة في إلغاء الرسوم التي تمول هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وبعد عدم رده على طلب لقدومه إلى اليابان للاعتذار، منعته اللجنة التأديبية من دخول البرلمان أمس الأربعاء، وهو أمر لم يحدث في اليابان منذ أكثر من 70 عاما.