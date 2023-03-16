المفوضية الأوروبية تطلق دعوة لحصول 35 ألف شاب على تذاكر قطار مجانية لاستكشاف أوروبا‎‎

أطلقت المفوضية الأوروبية دعوة بعنوان "اكتشف أوروبا"، والتي بموجبها سيحصل 35 ألف شاب على تذكرة قطار مجانية لاستكشاف أوروبا.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن التقديم للفوز بالدعوة سينتهي في 29 مارس الجاري، وسيتمكن المتقدمون الناجحون المولودون بين 1 يوليو 2004 و30 يونيو 2005 من السفر في أوروبا لمدة تصل إلى 30 يومًا خلال فترة السفر من 15 يونيو 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن الدعوة مفتوحة لمقدمي الطلبات من الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة المرتبطة المشتركة في برنامج (Erasmus +)، مثل أيسلندا وليختنشتاين ومقدونيا الشمالية والنرويج وصربيا وتركيا.

وأضاف البيان أن هذا العام، سيتمكن المشاركون من اكتشاف طريق "باوهاوس" الأوروبي الجديد، الذي تم افتتاحه في يناير 2023؛ بهدف إلهام الشباب عند اختيار وجهاتهم وزيادة الوعي بأهمية جعل الاتحاد الأوروبي "جميلًا ومستدامًا معًا"، كما سيستمر المشاركون أيضًا في الاستفادة من المبادرات التي تم إطلاقها في عام 2022 خلال العام الأوروبي للشباب، لتعزيز مهارات الشباب الأوروبي في مجالات عديدة من بين ذلك الهندسة المعمارية والموسيقى والفنون الجميلة والمسرح والأزياء والتصميم.

وأشار البيان إلى أن مسافري (DiscoverEU) سيتمكنون أيضا من زيارة عواصم الثقافة الأوروبية والوجهات المضافة على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي المرموقة، أو حاملي علامة التراث الأوروبي، علاوة على ذلك، سيمكنهم أيضًا التوقف عند المواقع التي تحمل علامة (Access City Award) مع أكثر من 40 ألف فرصة خصم على وسائل النقل العام والثقافة والإقامة والطعام والرياضة وغيرها من الخدمات المتاحة في البلدان المؤهلة.