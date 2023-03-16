تقارير تكشف موقف توخيل من تدريب توتنهام وعلاقته بريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، موقف مدرب فريق تشيلسي السابق، توماس توخيل، من تدريب توتنهام الموسم المقبل 2023-2024.

وينتهي عقد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب السبيرو، بنهاية الموسم الحالي في صيف 2023.

ولا يوجد أي اتفاق حتى الآن بين مسؤولي توتنهام وأنطونيو كونتي فيما يتعلق بالعقد الجديد.

ووفقًا لـ صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن هناك العديد من المرشحين لخلافة كونتي في تدريب توتنهام، من ضمنهم توماس توخيل.

وأصبح توخيل بلا عمل منذ إقالته من قِبل إدارة تشيلسي في شهر سبتمبر الماضي، بشكل مفاجئ، لسوء النتائج.

وتابعت الصحيفة إلى أن توخيل منفتح الآن على العودة إلى التدريب، وتحديدًا خلافة أنطونيو كونتي في توتنهام، قبل الموسم الجديد.

ولكن كان هناك تقارير لصحيفة «بيلد» الألمانية، أوضحت أن توخيل يراقب مقعد كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، حيث قد يصبح فارغًا بنهاية الموسم الحالي.