تقديم خدمات صحية لـ13 ألف سيدة في المنيا بالمجان خلال شهر

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن مواصلة الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس السيسي، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الصحية لـ 13 ألفا و776 سيدة على مدار شهر فبراير الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة وفي إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.



وأوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم، وتحليل سكر عشوائي في الدم، وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي.



كما تم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي، ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.