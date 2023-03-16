انطلاق أول أيام حصاد محصول بنجر السكر بالإسكندرية

انطلق أول أيام الحصاد لمحصول بنجر السكر 2023 بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، في نطاق حي العامرية بمنطقة النهضة في القرية البيضاء وسط فرحة وتجمع من مزارعي منطقة النهضة بالقرية البيضاء زمام العامرية، برعاية الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية.

وأشارت مديرية الزراعة في بيان اليوم الخميس، إلى أن الحصاد تم في وجود لجنة لتتضمن كلً من المهندس يسرى الشريف مسئول المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة بالإسكندرية، والدكتور عمرو الشيخ أستاذ المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد راضي وكيل إدارة العامرية الزراعية.