محمد رمضان: ثقة في الله «جعفر العمدة» هيتخطي الأسطورة والبرنس

كشف الفنان محمد رمضان عن دوره في مسلسل جعفر العمدة، المقرر عرضه في موسم المسلسلات الرمضاني المقبل، وهو من بطولة محمد رمضان وزينة.

وأضاف خلال لقاء خاص لبرنامج "مساء dmc"، عبر قناة "Dmc”، أنه حريص على إسعاد الجمهور، وتحقيق النجاحات، وخوض تجارب في أعمال فنية مختلفة، معقبًا: "أنا طول الوقت حريص إزاي أتخطى النجاحات السابقة.. وكل مسلسل فيه تحدي مختلف".

وأضاف أنه لديه إصرار تام في تخطي مسلسل العمدة النجاحات السابقة، قائلًا: "ثقة في الله العمدة هيتخطي مسلسل الأسطورة والبرنس".

وردًا عن اللقب الذي أقرب إلى قلبه، قائلًا: "اللقب الأقرب محمد رمضان.. فمحمد رمضان هو من جسد الأسطورة والبرنس وأنا فخور باسمي جدًا".

وأكد أن شخصية جعفر العمدة أهم ما يميزها علاقته بوالدته رغم أنه رجل لديه نفوذ، معقبًا "أنا بيعجبني شخصية جعفر بأنه هو راجل مسيطر في شغله ومقاول كبير في مصر وعنده نفوذ ولكن هو قدام أمه صغير".

وكشف عن زيجاته في المسلسل، قائلًا جعفر العمدة متعدد الزوجات وورث من أبيه كل شيء ومن ضمن الموروثات الخاطئة تعدد الزوجات.. وهنشوفه بشكل منطقي وعقلاني.. وفي أشياء ممكن نشوفها شيء مسلي ولكن نكتشف أضرارها".

وردًا عن أكثر شخصية من زيجاته قريبة منه في المسلسل، قائلًا "كل زوجة في المسلسل واخدة حتة من جعفر ولكن في واحدة بيحبها وأعتقد الجمهور هيعرفها .. وهو في رحلة البحث عن زوجة بلا عيوب".