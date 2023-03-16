خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تدريبات ترفيهية للاعبين خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب نيلسون مانديلا، استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري ، المقرر لها غدا الجمعة على ملعب 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض اللاعبون تدريبات خفيفة بالكرة بجانب الفقرة الترفيهية، كما حرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل لقاء الغد حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.