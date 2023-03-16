ميدفيديف وتيافوي يتأهلان للمربع الذهبي ببطولة إنديان ويلز للتنس

تجاهل الروسي دانييل ميدفيديف المخاوف بشأن إصابته في الكاحل وتأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز لتنس الاساتذة بعدما تغلب على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6 / 3 و7 / 5 فجر اليوم، الخميس، في دور الثمانية.

واحتاج ميدفيديف المصنف الخامس للبطولة، والمتوج بلقب أمريكا المفتوحة 2021، إلى ساعة واحدة و44 دقيقة للتغلب على منافسه الإسباني وتحقيق الفوز الثامن عشر له على التوالي.

ويلتقي ميدفيديف في الدور قبل النهائي، الأمريكي فرانسيس تيافوي الذي تأهل بالفوز على البريطاني كاميرون نوري 6 / 4 و6 / 4 .

وتعرض ميدفيديف لإصابة في الكاحل خلال مباراته أمام الألماني ألكسندر زفيريف أمس الأول الثلاثاء في دور الستة عشر لكنه واصل اللعب وحسم المباراة خلال ثلاث مجموعات.

ونحى ميدفيديف كل المخاوف حول الإصابة جانبا، ليخوض مباراة دور الثمانية بقوة ويعبر إلى المربع الذهبي.

وقال ميدفيديف عقب المباراة :"أنا سعيد حقا بعدم تفاقم حالة الكاحل، لأنني كنت أشعر بألم عند الإحماء."

وأضاف :"كنت أعرف أنني سألعب، وكنت أعرف أنني سأحاول. لم أكن أستطيع التحرك بشكل جيد خلال الاحماء. حاولت الاستمرار في الاحماء لأطول وقت ممكن، تناولت مسكنا واحدا وربما يكون هذا قد ساعد. فقد شعرت بحال أفضل تدريجيا خلال المباراة."

أما تيافوي، الذي وصل إلى المربع الذهبي ببطولة أمريكا المفتوحة في العام الماضي، فقد احتاج إلى ساعة واحدة و25 دقيقة لحسم المباراة أمام نوري، المتوج ببطولة إنديان ويلز 2021، والتأهل للمرة الأولى إلى المربع الذهبي بإحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.