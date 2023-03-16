بوتين: الدول الغربية تواجه المشكلات الاقتصادية التي كانت تتوقع حدوثها لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن الدول الغربية تواجه كل ما توقعته أن يحدث لروسيا من انكماش الاقتصاد ونقص البضائع وانهيار أسواق الخدمات.

وقال بوتين خلال كلمته في اجتماع الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، إن قادة الأعمال الروس استطاعوا أن يحولوا النظام اللوجستي وقاموا بفتح اتجاهات جديدة للتعاون مع الشركاء النزيهين، لافتا إلى أن روسيا ستواصل تعزيز ذلك التعاون.

وأضاف أن الطلب الداخلي بدأ في التطور والنمو المستمر فقد تطور سوق العمل وازدادت الرواتب وتقلص التضخم وسيستمر في الانخفاض بنهاية العام الجاري إلى أقل من 4%، منوها بأنه يظل أقل بكثير من دول الاتحاد الأوروبي الذين يحاولون إقناع أنفسهم أن اقتصادهم في حالة جيدة، خاصة وأن تلك الدول لن تتمكن من الإنتاج المطلوب دون الأسمدة المصدرة من روسيا.

وأكد الرئيس الروسي أن انسحاب الشركات الغربية كان سببا في شغل الشركات الروسية لتلك الأماكن خاصة في مجال الزراعة، وكان على مجال الأعمال الروسية ألا يفوت تلك الفرصة لشغل أماكن المنسحبين من الأسواق، قائلا إن "الوضع يعتبر فريدا للشركات الروسية ولقرارات الاستثمارات في روسيا".