شولتس يدعو إلى التفاؤل بحدوث تحولات بعد الحرب الروسية الأوكرانية

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التفاؤل بحدوث المزيد من التحولات المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة المناخ.

وخلال إلقائه بيان الحكومة بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، قال شولتس في البرلمان الألماني اليوم الخميس: "لا يتعلق الأمر الآن بالتحسر حنينا إلى زمن قديم جيد كان يُفترض أن الكثير من الأمور كانت أفضل خلاله، بل إن الأمر يتعلق الآن بأن ننطلق ونباشر الأمور حتى يصبح الزمن الجديد الجيد ممكنا"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على ألمانيا كما ينطبق أيضا على أوروبا.

ولفت شولتس إلى أن ألمانيا استغنت عن الغاز والنفط والفحم من روسيا، وغيرت الإمدادات في غضون 8 شهور فقط، "لم يضطر أحد إلى التجمد، لم يكن هناك انكماش اقتصادي ولا مراسيم بإغلاق منشآت صناعية"، وأضاف أن هذا يوضح: "عندما يجد الجد، فإننا نصبح قادرين عندئذ على الانطلاق والتغير والسرعة والتحول"، مشيرا إلى أن المهم هو الخروج بالتفاؤل من هذه التجربة.

يذكر أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، سيبحثون في بروكسل في الأسبوع المقبل قضايا مثل القدرة التنافسية للتكتل والطاقة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.