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أعلن مجلس البنك المركزي الأوروبي، في فرانكفورت اليوم الخميس، أن مجلسه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%.