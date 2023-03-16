أعلن مجلس البنك المركزي الأوروبي، في فرانكفورت اليوم الخميس، أن مجلسه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%.