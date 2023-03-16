 البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى 3.5% في منطقة اليورو - بوابة الشروق
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البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى 3.5% في منطقة اليورو

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
د ب أ
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 4:12 م | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 4:12 م

أعلن مجلس البنك المركزي الأوروبي، في فرانكفورت اليوم الخميس، أن مجلسه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%.


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