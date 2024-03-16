زعيم كوريا الشمالية يستخدم سيارة مهداة له من بوتين في فعالية عامة

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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يتحدث في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم يوم الثلاثاء. (صورة لرويترز من وكالة الأنباء المركزية الكورية.

استخدام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون، سيارة خاصة روسية الصنع، أهداها إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال فعالية عامة لأول مرة هذا الأسبوع في "دليل واضح" على العلاقات الودية بين البلدين، حسبما قالت شقيقته كيم يو جونج، اليوم السبت.

وفي الشهر الماضي، قالت كوريا الشمالية إن بوتين أرسل سيارة روسية الصنع للاستخدام الشخصي لزعيم البلاد كهدية تظهر العلاقة الخاص بين الزعيمين، وقالت روسيا إن السيارة هي ليموزين من طراز "اوروس سينات"، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونج شقيقه زعيم البلاد قولها إنه استخدم السيارة خلال فعالية مفتوحة يوم الجمعة، دون توضيح.

وقالت في بيان بثته الوكالة "أنا سعيدة للغاية لأن الزعيم الأعلى لحزبنا وبلادنا يستخدم سيارة خاصة أرسلها إليه رئيس روسيا هدية".

وقالت كيم إن عمل السيارة الخاصة "مثالي ويمكن الاعتماد عليها تماما" مشيرة إلى أن الهدية دليل واضح يظهر تطور الصداقة الكورية الشمالية الروسية "بطريقة شاملة إلى مرحلة متقدمة جديدة".