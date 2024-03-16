المرحلة الخامسة من وضع حجر أساس العاصمة الإندونيسية الجديدة تتكلف أكثر من 3 مليارات دولار

كشفت هيئة العاصمة الإندونيسية الجديدة نوسانتارا، أن المرحلة الخامسة من وضع حجر الأساس في العاصمة الجديدة تم لإطلاق مشروعات تنمية بقيمة 6ر49 تريليون روبية (17ر3 مليار دولار) من الاستثمارات بصورة إجمالية، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

ونقلت الوكالة الإندونيسية عن عليم الدين مسؤول الشؤون الاجتماعية والثقافية وتمكين الشعب بهيئة العاصمة الإندونيسية الجديدة قوله إن المرحلة الخامسة من وضع حجر الأساس في نوسانتارا التي انطلقت في 29 فبراير والأول من مارس تمثل دليلا على التنمية المستدامة في عاصمة إندونيسيا المستقبلية.

ولفت عليم الدين أيضا إلى أنه خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024، تم تخصيص ما يصل إلى 50 تريليون روبية (19ر3 مليار دولار) لنوسانتارا.