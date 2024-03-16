تحدث الشيخ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سبب عدم بدء سورة التوبة بالبسملة.

وقال خلال تقديمه برنامج «اقرأ»، على قناة «صدى البلد»، وعُرض اليوم السبت: «سورة الأنفال كانت تذكر مع سورة التوبة وكأنهما سورة واحدة لذا أُسقطت البسملة من سورة التوبة».

وأشار إلى بداية سورة الأنفال في قوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ».

وتابع: «سورة الأنفال ترسم صورة المؤمنين الحقيقية، حيث جاء وصفهم وفقا لقول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ».

وأكمل هاشم: «في سورة الأنفال، اطلع الله على سيدنا محمد في ليلة القتال، وهم في ليلة الحرب استعدادا لغزوة بدر، وكذلك ليطمئن الله المسلمين رغم أنهم أقل من المشركين عددا، ولكن الله كتب النصر للمسلمين».