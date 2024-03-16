وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن 4 خيارات لمستقبل غزة: جميعها سيئة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنّ هناك 4 خيارات حول مستقبل قطاع غزة جميعها سيئة، وقد رتّبها من حيث شدة الضرر.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، رتَّب جالانت الخيارات الأربعة من الأسوأ إلى الأقل سوءا، وجاء أسوأ خيار على الإطلاق هو بقاء سلطة حركة حماس في أعقاب الحرب، وفق قوله.

עימות בקבינט: גלנט הציע ארבע חלופות לעתיד עזה, לוין ורגב תקפו: "מחזיר את הרשות הפלסטינית"https://t.co/1AAiNLhBLc | @yaronavraham pic.twitter.com/gRM7cgycQy — החדשות - N12 (@N12News) March 15, 2024

وأضاف أن "ثاني أسوأ خيار هو اضطرار إسرائيل لفرض نظام حكم عسكري على القطاع غزة عقب الحرب".

وبرأي جالانت، فإن هذا الخيار سيُكلف إسرائيل الكثير من أرواح جنودها، إلى جانب خسارة موارد وطاقات عسكرية كبيرة ستسحب من رصيد جاهزية الجيش على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية.

وتحدث عن الخيار الثالث الذي وصفه بأنه غير مستبعد لكنه أقل سوءا من الخيارين السابقين، وهو أن يشهد قطاع غزة حالة من الفوضى تدفع المجتمع الدولي لبذل موارد طائلة فيه، وتقوده نحو الانشغال المفرط بالقطاع.

ونوه بأن الخيار الرابع الذي اعتبره الأقل سوءا، هو حكم قطاع غزة بواسطة كيان آخر محلي غير حركة حماس.

وتسبب حديث جالانت في وقوع تجاذبات مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن السياسي الكابينت الإسرائيلي.

وتسبب حديث جالانت في حالة من الجدل واللغط داخل «الكابينت»، وتعرض وزير الدفاع الإسرائيلي لهجوم شديد جراء ذلك.