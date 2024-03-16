محافظ المنيا: الدولة تسعى للتوسع ببرامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في المبادرات الاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جميع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إيمانًا بدورها في المشاركة المجتمعية.

وأشاد المحافظ، في بيان له اليوم السبت، بدور الجمعيات الأهلية في إطلاق المبادرات الإنسانية والمساعدات لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، وتقديم كل أوجه الرعاية والدعم لهذه الفئة، حيث قدمت جمعية الأورمان 1500 كرتونة مواد غذائية كدفعة أولى لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر في الشهر الكريم.