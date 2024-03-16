• الملك والشاب والأب العجوز

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في سلسلة "قصص من التراث" وعلى مدار شهر رمضان الكريم، تقدم لكم "الشروق" قصصا وحكايات تحمل الموروثات الثقافية للدول العربية، تتنوع بين الحكمة والعبرة والقصص الفكاهية، استنادا لكتاب الجزء الأول من "قصص وعبر"، للكاتب والداعية الإسلامي أحمد الويسي.أمر ملك في قديم الزمان، جنوده بقتل المسنين جميعا، فكان هناك شاب يحب أبيه، فعندما علم الشاب أدخل أبيه غرفة سرية تحت البيت، وعندما جاء الجنود فلم يجدوا أحدا.ومرت الأيام وعلم الملك عن طريق الجواسيس والخونة أن الشاب أخفى أباه، فقرر الملك أن يحير الشاب أولا، قبل حبسه وقتل أبيه، فبعث له جنديا قائلا: "الملك يريدك أن تأتيه في الصباح راكبا ماشيا، فاحتار الشاب وذهب لوالده في حيرة، وقص عليه".فتبسم الأب وقال لابنه أحضر عصا كبيرة، واذهب للملك عليها راكبا ماشيا، فذهب الشاب فأعجب الملك بذكائه، وقال له اذهب وأتي في الصباح لابسا حافيا.فذهب الشاب وقص على أبيه، فقال الأب أعطني حذائك، وقام بنزع الجزء السفلي منه، وقال له البسه وأنت عند الملك، ففعل الشاب فتعجب الملك لذكائه، وقال له اذهب وأتي في الصباح معك عدوك وصديقك.فذهب الشاب وقص لأبيه، فتبسم الرجل وقال لابنه خذ معك زوجتك والكلب، واضرب كل واحدا منهم قلما أمام الملك، فقال الشاب كيف؟، فقال الأب افعل وسترى.فذهب الشاب في الصباح للملك وجاء أمامه وضرب زوجته بالقلم فصرخت وقالت له ستندم وأخبرت الملك أنه يخفي أبيه وتركته وانصرفت، وضرب الكلب بالقلم فجرى الكلب، فتعجب الملك وقال كيف الصديق الوفي والعدو، فقام الشاب بالإشارة للكلب فأتي مسرعا يطوف حوله فرحا به.فقال الشاب للملك هذا هو الوفاء والعدو، فأعجب الملك، وقال تأتي في الصباح ومعك أبيك، فذهب الشاب وقص على أبيه، وذهبا للملك صباحا فقرر الملك تعيين أبيه مستشارا له.