المجلس الطبي الإيراني يحذر من نقص حاد في نظام الرعاية الصحية

حذر المجلس الطبي الإيراني من نقص حاد في نظام الرعاية الصحية في البلاد، ودعا السياسيين إلى عدم التقليل من شأن مشكلة الهجرة المتزايدة للأطباء.

وقال رئيس الهيئة الطبية، محمد رئيس زاده، اليوم السبت: "قضية هجرة الأطباء ليست مجرد قضية تشاؤمية ... نحن بحاجة ماسة إلى حلول واضحة وواقعية لمنع حدوث نقص حاد في الأطباء في المستقبل القريب".

ووفقا لرئيس زاده، فإن المشكلة لها بالفعل تأثير سلبي في مجال جراحة الأطفال. وقال إنه إذا لم يتم القيام بشيء ما قريبا ، فسيتعين إحضار جراحين أجانب إلى البلاد.

وتابع: "سيكون لهذا تأثير سلبي على نظام الرعاية الصحية بأكمله في البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وازدادت مشكلة هجرة المتخصصين بشكل كبير منذ بداية رئاسة إبراهيم رئيسي في عام 2021. والسبب الرئيسي لذلك هو الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد.

ويتهم الإيرانيون رئيسي وحكومته المحافظة بإغراق البلاد في الفوضى بسياساتهم غير التصالحية تجاه الغرب.

ولم يعد الكثير من الإيرانيين يرون مستقبلا لأنفسهم ولعائلاتهم ويريدون الهجرة إلى الغرب. وهاجر بالفعل العديد من الأطباء والممرضين الإيرانيين، الذين لديهم فرص عمل أفضل في الخارج.

ولا يذهب العديد من الإيرانيين إلى الطبيب أو المستشفى في كثير من الأحيان لأن لديهم أملا ضئيلا في العثور على طاقم مؤهل.