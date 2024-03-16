سوهاج تعلن خطة انقطاع المياه عن بعض الشوارع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، انقطاع المياه ببعض الشوارع بمدينة سوهاج بحى شرق وحى غرب فى الفترة من الأحد 17 مارس 2024 حتى الاثنين 1 أبريل 2024، ولمدة لا تزيد على 4 ساعات.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقال صلاح إنه يتم خلال تلك الفترة إجراء أعمال اللضميات وتنفيذ ابواش حريق ومحابس غسيل بخطوط المياه التى تم إحلالها وتجديدها.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكترونى www.scww.com.eg.

وأضاف أنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك. وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.