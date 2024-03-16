السكرتير العام المساعد لبني سويف يناقش مطالب أصحاب الصالات الرياضية بشأن إجراءات التراخيص

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عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعاً بمسئولي الشباب والرياضة بالمحافة، وبحضور عدد من أصحاب الصالات الرياضية؛ لمناقشة إجراءات ضبط وتنظيم منظومة العمل بتلك الكيانات الرياضية، وفق القانون واللوائح المنظمة، وبما يضمن استمرار وانتظام عمل تلك المنشآت.

يأتي ذلك بحضور هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة في بني سويف، الدكتور جمال مُحب مدير عام التراخيص بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أبو الخير عبدالتواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة، ومسئولو التراخيص بالشباب والرياضة.

وتم خلال اللقاء بحث مطالب أصحاب صالات الألعاب البدنية والرياضية الخاصة بإجراءات التراخيص، وإجراءات تقنين الوضع وفق القوانين والقرارات الوزارية وصولا للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات والنقابات المعنية، وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط الفنية والإدارية والصحية لمنظومة العمل بتلك الكيانات والمراكز.