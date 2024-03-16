رئيس الوزراء الياباني يتعهد باستعادة الثقة في الحزب الحاكم

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، ببذل قصارى جهده لاستعادة ثقة الرأى العام في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم التي تقلصت بسبب فضيحة تمويلات وصندوق أموال مشبوه تتعلق بأجنحة وفصائل داخل الحزب، حسبما ذكرت وكالة "جيجي برس" اليوم السبت.

وقال كيشيدا في اجتماع لمسؤولين تنفيذيين بفروع الحزب الإقليمية إن الحزب الليبرالي الديمقراطي سيعزز جهوده لإحياء نفسه، واعتذر عن التسبب في غياب الثقة في مجال السياسات بسبب الفضيحة.

وأضاف كيشيدا أنه سيطلق سلسلة من جلسات الحوار مع ناخبين في مختلف أرجاء البلاد لمناقشة الإصلاح السياسي.

ولفت كيشيدا في الاجتماع الذي انعقد قبل مؤتمر الحزب غدا الأحد، إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي راجع مدونته المتعلقة بالحكم الرشيد لحظر استمرار الأجنحة والفصائل الحزبية الداخلية التقليدية وتشكيلها في أعقاب الفضيحة.