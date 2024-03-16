أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على تدريبات عسكرية شارك فيها المظليون ودعا إلى القيام باستعدادات كاملة للحرب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت، في احتجاج واضح على التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن تدريب الوحدات العسكرية المحمولة جوا يوم الجمعة كان يستهدف التأكد من استعداد المظليين للتعبئة لأي عملية عسكرية "في ظروف الحرب المفاجئة".



وأكد كيم أن "الواجب الأساسي" للجيش الشعبي الكوري هو القيام بالاستعدادات الكاملة للحرب.



وقالت الوكالة "أكد (كيم) الحاجة إلى قيام كل أفراد الجيش الشعبي الكوري بتسليح أنفسهم بقوة الإرادة القوية ضد العدو بنظرة شاملة للحرب بأن عليهم تغيير التاريخ دون فشل حال اندلاع حرب".



يذكر أن سول وواشنطن انهتا تدريبات درع الحرية يوم الخميس والتي استمرت لمدة 11 يوما لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.