مسئولون: إسرائيل تعتزم التحرك في رفح قبل نهاية رمضان حال فشل المفاوضات

قال مسئولون إسرائيليون، السبت، إنهم أوضحوا لمسئولين أمنيين عرب أن تل أبيب عازمة على التحرك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مسئولين إسرائيليين كبار أنهم تحدثوا مع مسئولين أمنيين في الدول العربية، وأوضحوا لهم أن إسرائيل عازمة على التحرك في مدينة رفح.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه في حال فشل المفاوضات مع حركة "حماس" فإن إسرائيل ستتحرك في رفح قبل نهاية شهر رمضان.بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف جالانت، أنه أجرى مداولات خاصة بشأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بموجب اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، مساء اليوم، السبت، بحضور كبار المسئولين في الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك وممثلي الوفد المفاوض.جاء ذلك بحسب ما أوردت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان. ولم تشر الوزارة إلى مخرجات الاجتماع الذي عقده جالانت مساء اليوم، بالتوازي مع التقارير الإسرائيلية عن ممطالة نتنياهو في عقد اجتماع للكابينيت لإجراء مداولات حول هذا الشأن، واكتفى البيان بالإشارة إلى أن جالانت بحث "الجهود المبذولة لإعادة المختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة".