شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "كامل العدد+1" سعادة ليلى "دينا الشربيني"، وهي تستقبل ابنها بعد ما حقق إنجازا كبير في الكرة، ودعت له أن تراه مثل محمد صلاح.

واحتفلت ليلى وزوجها أحمد "شريف سلامة" بابنها على أغنية سطلانة، وأثناء الاحتفال في غرفة ابنهما وجد تحت المخدة حجاب، ونكتشف خلال الحلقة أن ميمي جمال هي من وضعت ذلك، لحمايته وأن الحجاب مكتوب فيه آية قرآنية لحمايته من الحسد.

وتنصح ميمي جمال، ليلى، بأن "الرجل يحتاج سيدة تدلعه وتشعره بقيمته وأهميته، وتقول له كلاما جميلا طوال الوقت"، واستعانت ليلى بأصدقائها في حل مشكلة إعجاب فتاة بزوجها دكتور أحمد.

المسلسل بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، لينا صوفيا، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي.