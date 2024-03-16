تظاهر الآلاف من البريطانيين، اليوم السبت، في عشرات المدن والمناطق البريطانية بما فيها عدد من المناطق والأحياء في العاصمة لندن، رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وقالت حملة التضامن مع فلسطين، إن عددا كبيرا من المدن والمناطق في أنحاء المملكة المتحدة بما فيها مناطق في لندن ومدن مثل برمنجهام ومانشستر وباث وبريستول وكارديف وايكستر وليتسر وديربي وليدز ونوتنجهام وساوثهامبتون، شهدت مظاهرات ومسيرات محلية بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالقضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من مجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات مثل "اوقفوا إطلاق النار الآن" و"الحرية لفلسطين" و"اوقفوا الاحتلال" و"اوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".