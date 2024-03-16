بنك اليابان يعتزم إنهاء أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه المقبل

يعتزم بنك اليابان، إنهاء أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه بشأن السياسة النقدية في الأسبوع المقبل.

جاء ذلك حسبما قالت مصادر مطلعة يوم الجمعة، فيما سيكون أول رفع لأسعار الفائدة خلال 17 عاما وتغييرا كبيرا عن سنوات من التيسير النقدي غير التقليدي.

ويعكس هذا التطور تزايد الثقة بين صناع السياسة في أن هناك حلقة مفرغة حاليا من نمو الأجور وارتفاع الأسعار، وهو شرط أساسي لبنك اليابان المركزي لتطبيع سياسته، مع توقع أن تكون نتائج المفاوضات الخاصة بالأجور خلال العام الجاري هي الأفضل منذ حوالي ثلاثة عقود.

ومن المتوقع أن يعقد بنك اليابان اجتماعا لمدة يومين بشأن السياسات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وسط توقعات في السوق بأن يلغي البنك أسعار الفائدة السلبية، التي يعتمدها منذ عام 2016 .