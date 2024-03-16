شهيد فلسطيني في الخليل وآخر بسجون الاحتلال الإسرائيلي



استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مقبرة الكرنتينا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وزعمت إذاعة الاحتلال، أن الشاب أطلق النار على حي للمستوطنين في الخليل.

وقالت الإذاعة إن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار، وإنّ جنود الجيش الإسرائيلي "اغتالوا" المنفذ، ويكملون تمشيط المكان، فيما أظهرت مقاطع فيديو أن الاحتلال اعتقل شابين كانا في المقبرة ذاتها بعد أن جردهما من الملابس.

كما أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم السبت، عن استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب البيان، فإن الأسير جمعة أبو غنيمة 26 عاما من النقب داخل أراضي عام 1948، الذي اعتقل في يناير الماضي استشهد في أحد المستشفيات الإسرائيلية، بعد 5 أيام من إعلان الاحتلال نقله إلى المستشفى من من زنزانته بمعتقل "إيشل" بوضع صحي خطر.

وبذلك يرتفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر الماضي في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة لعمليات التعذيب والجرائم الطبية إلى 13 شهيدا على الأقل.

ولفت البيان إلى أن الاحتلال يرفض الإفصاح عن هويات أسرى من قطاع غزة كشفت وسائل إعلام إسرائيلية استشهادهم في معسكراته، وأنه يواصل عمليات التعذيب والجرائم الطبية الممنهجة بحق الأسرى.

وقالت الهيئة والنادي، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من تشرين الأول الماضي، أكثر من 7605 فلسطينيين من الضفة الغربية، مؤكدين أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.