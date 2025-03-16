التعليم: من يتخلف عن تحديث بياناته في لجنة الإدارة يعتبر معتذرا عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم إنه يتم حاليا تحديث بيانات أعضاء لجنة الإدارة بامتحانات الثانوية العامة، موضحة أن الأعضاء الذين عملوا باللجنة العام الماضي ولم يصدر بشأنهم أية قرارات بالاستبعاد أو جزاءات تم التنبيه عليهم للحضور إلى لجنة الإدارة لتحديث البيانات.

وأضافت الوزارة، أنه من يتخلف عن الحضور يعتبر معتذرا عن العمل في لجنة الإدارة بامتحانات الثانوية العامة العام الحالي.

وتواصل وزارة التربية والتعليم تحديث بيانات الملاحظين والمراقبين وأعضاء الشئون القانونية بالمديريات التعليمية والإدارات، إضافة إلى اختيار مقدرى الدرجات لتصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة حيث يتم تحديث بيانات المعلمين والإداريين عبر موقع الوزارة خلال الفترة الحالية، حيث أتاحت الوزارة الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة 1 سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، للترشح للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر، وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين وملاحظين وأعضاء التطوير التكنولوجي وغيرهم.

ووجهت الوزارة الإدارات التعليمية بسرعة إخطار جميع المدارس بإتاحة الموقع الإلكتروني للتسجيل، والتنبيه بأن التسجيل لا يقتصر فقط على المدارس الثانوية والإعدادية، بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة من 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو.