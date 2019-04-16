علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس، قائلًا: «الكاتدرائية هي أدبنا وخيالنا، وهي التي عشنا فيها كل اللحظات المهمة في تاريخنا، كما حدث في حالات الأوبئة والحرب».

وأضاف «ماكرون»، خلال تصريحات إعلامية أذاعتها فضائية «فرانس 24»، مساء الاثنين: «الكاتدرائية في قلوبنا ورسوماتنا ولوحاتنا، وهي ملك لكل الفرنسيين ولفرنسا بأكملها، إنها تحمل تاريخنا، وهي الآن تحترق، لهذا أعي هذا الحزن بداخلنا، ولكن كلمتي هي كلمة أمل».

وأشار إلى أن الكاتدرائية شهدت عمليات تحسين وتطوير عبر القرون، مضيفًا: «عبر القرون حسناها وأضفنا إليها، وسنعيد بناءها معًا، وهذا جزء من القدر الفرنسي».

ولفت إلى أنه سيتم العمل على مشروع لإعادة بناء الكاتدرائية عبر جمع التبرعات في فرنسا وكل أنحاء العالم، لافتًا إلى أنه سيتم توظيف أعلى المهارات من أجل هذا المشروع، مستطردًا: «وهذا ما يستحقه بلدنا».

واندلع اليوم الاثنين، حريق هائل في كاتدرائية «نوتردام» التاريخية، التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وتعد من أبرز معالمها السياحية، وتستقبل نحو 13 مليون زائر سنويا.

وأكدت الشرطة الفرنسية، أنه لا وفيات حتى الآن جراء الحريق الذي امتد إلى سقف الكاتدرائية وأدى إلى انهيار البرج التاريخي بالكامل.