«لاكروا»: قلب من رماد.. «إندبندنت»: تاريخ 9 عقود يتحطم.. و«واشنطن بوست»: ترانيم «آفي ماريا» تتعالى وسط الحريق



تصدرت صور حريق كاتدرائية نوتردام فى باريس الصفحات الأولى للصحف الغربية، اليوم الثلاثاء، التى سلطت الضوء على حجم المأساة التي ألهبت مشاعر التضامن والحزن في العالم أجمع ولم تقتصر على الفرنسيين وحدهم.

وعنونت صحيفة "لاكروا" الفرنسية صفحتها الأولى بجملة "قلب من رماد"، فيما وصفت صحيفة "ليزيكو" الحريق بـ "مأساة فرنسا"، مضيفة أن "الحريق العنيف دمر الكاتدرائية، مفجرا عاصفة من العواطف على مستوى العالم".

وجاء عنوان صحيفة "لوباريزيان" في صفحتها الأولى "دموع نوتردام"، بينما وصفت صحيفة "ليبراسيون" الحادث بـ"مأساتنا". ووصفت صحيفة "لوفيجارو" الحريق بـ "الكارثة"، مشيرة إلى أن "مشاعر التضامن والحزن تدفقت من كل أنحاء العالم".

وخصصت الصحف البريطانية مساحات واسعة لتغطية حادث حريق كاتدرائية نوتردام، وجاء عنوان صحيفة "التايمز": "معركة إنقاذ نوتردام"، مشيرة إلى أن الحريق استغرق 8 ساعات فقط لتدمير كنيسة عمرها 855 عاما، كما سلطت الضوء على تحذيرات الخبراء السابقة من المخاطر التي كانت تواجه "التحفة القوطية".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "جحيم شيطاني يبدد تسعة عقود من التاريخ"، بينما اتخذت صحيفة "ديلي تليجراف" صورة درامية للحريق وقت الغسق وكتبت أسفلها عنوان: "باريس تبكي سيدتها العزيزة (الكنيسة)"، مشيرة في تقريرها أن الحريق "مزق قلب باريس إربا".

وجاءت الصفحة الأولى لصحيفة "جارديان" بعنوان "جحيم يلتهم كنيسة نوتردام"، مشيرة في قصتها الخبرية إلى أن سبب الحريق لا يزال مجهولا، ولكن الشرطة ترجح أن أعمال البناء قد يكون لها دور في إشعال اللهب، في حين عنونت صحيفة "اكسبريس" صفحتها الأولى قائلة "أمة تنتحب".

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: "نوتردام تحترق.. تاريخ تسعة عقود يتحطم".

ووصفت صحيفة "ذا صن"، الحريق قائلة: "Notre Doom" بدلا من "Notre Dame" في إشارة إلى أن الكاتدرائية "سقطت إلى الهلاك"، مستخدمة صورة لحظة انهيار البرج.

وفي واشنطن، سلط الإعلام الأمريكي الضوء على الفاجعة التي أصابت فرنسا، حيث قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "فرنسا تحترق"، وجاء عنوان افتتاحيتها: "فرنسا التي تعاني من فوضى تبكي رمز هويتها الراسخة"، مشيرة إلى أن الحريق جاء بينما تعاني البلاد من أزمة مظاهرات "السترات الصفراء".

وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على صدمة الحشود وغناء بعض شهود العيان أمام الكنيسة التي كان يرتفع منها اللهب، مرددين ترانيم "آفي ماريا" وهي من أشهر وأقدم الصلوات باللغة اللاتينية، وتعني السلام عليك يا مريم، كما أشارت إلى حملة التبرعات الدولية لإعادة إعمار الكاتدرائية المنكوبة.