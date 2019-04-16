السودان: إحالة قادة في الجيش للتقاعد ومحاكمة رموز النظام السابق المتورطين في قضايا فساد

أعلن المجلس العسكري السوداني، الأحد، إحالة كل من رئيس المجلس العسكري السابق عوض بن عوف ونائبه السابق كمال عبدالمعروف ومدير الأمن السابق صلاح عبدالله "قوش" للتقاعد.

وكشف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي ابراهيم عن حزمة قرارات إتخذها المجلس اليوم بينها مصادرة دور حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق ، وتقديم رموز النظام السابق المتورطين في قضايا الفساد للمحاكمة.

وقال كباشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن من ضمن القرارات إعادة النظر في قانون النظام العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين من ضباط الجيش والأمن الذين شاركوا في التظاهرات.

وأكد اعادة النظر في البعثات الدبلوماسية واشار لقرار بإقالة سفير السودان بواشنطن محمد عطا وسفير السودان بمجلس حقوق الانسان الدولي مصطفى عثمان اسماعيل من منصبيهما.

وطمأن الكباشي السودانيين بموقف الامداد من سلع الجازولين والبنزين والغاز والدقيق وأشار إلى أن هناك مخزونا من بعضها يكفى حتى شهر مايو ويونيو، واكد أن المجلس العسكري تلقى عدد من الوعود بالدعم في تلك السلع.