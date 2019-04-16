القبض على عصابة تدفع للفقراء لكسر أطرافهم للاحتيال على شركات التأمين بإيطاليا

ذكرت الشرطة الإيطالية أن مجموعة من المجرمين دفعوا لفقراء معدمين في صقلية أموالا ليتم كسر أذرعهم وسيقانهم ليظهروا بمظهر ضحايا حوادث مرورية للاحتيال على شركات التأمين.

وقالت شرطة الجرائم المالية الإيطالية (جارديا دي فاينانزا) إنها قبضت على ثمانية أشخاص متورطين في عملية احتيال بقيمة أكثر من 6ر1 مليون يورو (8ر1 مليون دولار) وضبطت أصولا خاصة بهم بقيمة 500 ألف يورو.

وقالت الشرطة النظامية (بوليتسيا دي ستاتو) في بيان منفصل إنها قبضت على 34 آخرين، ليرتفع بهذا عدد من تم القبض عليهم إلى 42.

وحصل الضحايا الذين تسببت هذه الكسور لبعضهم إعاقة دائمة لهم، على مبالغ زهيدة في حين حصل المجرمون على مبالغ "هائلة" من مطالبات كاذبة، تم تقديمها بمساعدة شركائهم من الأطباء ومحام.

ولطالما كان الاحتيال في التأمين على السيارات مشكلة في إيطاليا خصوصا في مناطقها الجنوبية الأكثر فقراء. وهذا مرتبط بالتكاليف المرتفعة للمستهلكين، بحسب بيانات رسمية، حيث أن اقساط التأمين أعلى بكثير في إيطاليا مما في دول أوروبية أخرى.