أبو الغيط يثمن موقف روسيا من القضية الفلسطينية ورفض القرار الأمريكي بشأن الجولان

ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، موقف روسيا من القضية الفلسطينية، ومن القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقال أبو الغيط - في كلمته خلال افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الروسي العربي بموسكو، اليوم الثلاثاء، - "إن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان يعزل واشنطن ويعرض السلام في الشرق الأوسط للخطر، مشيرا إلى أن البلدان العربية تطلب من موسكو مواصلة دعم المواقف الفلسطينية والعربية، خاصة في مجلس الأمن الدولي في وجه الهجمة الأمريكية.

ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتطور الكبير، الذي تشهده العلاقات العربية الروسية منذ 2009 حتى الآن.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد افتتح، في وقت سابق، في العاصمة الروسية الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الروسي العربي بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، و14 وزير خارجية عربيا.