الأمم المتحدة تحث على التوصل إلى لقاح لإنقاذ العالم من براثن كورونا

حثت الأمم المتحدة، دول العالم على السعي جاهدة للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا لإنقاذ ملايين الأرواح.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، "إن وحده لقاحا آمنا وفعالا، يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها على صعيد وباء (كوفيد-19)؛ آملا أن يتوافر قبل نهاية السنة".

وأضاف أن لقاحا كهذا سينقذ ملايين الأرواح ومليارات لا تحصى من الدولارات، داعيا إلى تسريع تطوير اللقاح وإتاحته للجميع، وشدد على أنه ينبغي أن يكون عالميا ويسمح بالسيطرة على الجائحة.

وأشار إلى أنهم يحتجون إلى جهود طموحة لضمان نهج منسق ومتكامل من أجل اعتماد السرعة القصوى وإتاحة هذا اللقاح على الصعيد للجميع بحلول نهاية العام 2020.

كما قال جوتيريش إن النداء، الذي وجهه في 25 مارس للتبرع بملياري دولار في إطار خطة إنسانية للأمم المتحدة للاستجابة للوباء، سمح بجمع 20% تقريبا من هذا المبلغ.