محافظ الغربية: توفير السلع والمواد الغذائية لتكفي 15 يوما لصفط تراب

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة وفرت المواد التموينية واسطوانات الغاز والسلع كافة، قبل حظر قرية صفظ تراب، مضيفًا أنه سيتم إدخال ماكينة ATM من البنك الأهلي غدًا، وأخرى من بنك مصر يوم الجمعة المقبل.

وأضاف «رحمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أنه سيتم تجميع بطاقات الأشخاص المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، لصرف المنحة من منافذ البريد بطنطا، مؤكدًا على توفير السلع كافة لتكفي لـ 15 يومًا.

وأشار إلى أنه تم تعقيم القرية ثلاث مرات قبل غلقها ووضعها تحت الحجر الصحي، متابعًا: «مدير الأمن وجه اليوم ثلاث عربات حماية مدنية مليئة بالكلور لتطهير القرية، بالإضافة إلى وجود عدد من الأطباء في الوحدة الصحية بالقرية».

وذكر أن الحالة الأولى التي ظهرت في القرية كانت لسيدة مسنة، مشيرًا إلى التواصل مع عمدة القرية لإبلاغه حال حدوث أية مستجدات أو متطلبات.