النيابة العامة بالإمارت تأمر بحبس إعلامي لإثارته النعرات العرقية

(د ب أ)

أمرت النيابة العامة الإتحادية بالإمارات اليوم الأربعاء بالقبض على إعلامي إمارتي وحبسه احتياطيا لنشره مقطع فيديو يثير النعرات العرقية.



وقالت النيابة في بيان إن "مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام رصد مقطع فيديو له على شبكة الانترنت يتحدث فيه بما يتضمن تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات على أساس الجنسية والعرق، واحتقارا لإحدى هذه الجاليات، ما يسيء إلى الدولة وينال من جهودها في نشر قيم التسامح ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد أحد ثوابت دولة الامارات العربية المتحدة".



وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة الاتحادية إن الإعلامي المتهم خضع لتحقيق قضائي تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية في الجرائم المنسوبة إليه.



وأهاب المتحدث بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بأن "يلتزموا بقوانين الدولة، والحفاظ على قيمها الأصيلة التي تحض على احترام الكافة سواء، وعلى عدم التفرقة بين الناس على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس، وأنها ثوابت لا تهاون مع المساس بها".