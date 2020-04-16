سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ادعى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك تواطؤ ضد ناديه في الأزمة الدائرة مع اللاعب التونسي حمدي النقاز، ووصلت للاتحاد الدولي لكرة القدم.

قال مرتضى عبر قناة ناديه "النقاز مدين لنا، سوف أنشر جميع المستندات التي تثبت صحة ما أقوله عبر شاشة قناة الزمالك".

وأضاف "قدمنا كل الأوراق التي تثبت صحة موقفنا".

واستدرك رئيس القلعة البيضاء "لكن هناك من يعمل ضدنا وسرق تلك الأوراق من الملف، سأكشف في وقت لاحق عن مستندات هامة".

وكانت لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي (فيفا) أقرت بأحقية النقاز في الحصول على 1.3 مليون دولار بعد قيام اللاعب التونسي بفسخ تعاقده من طرف واحد.