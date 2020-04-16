رئيس إسرائيل يحيل مسألة تشكيل الحكومة للكنيست

أحال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رسميا المهمة الصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان اليوم الخميس، ما يضع نواب الكنيست أمام مسؤولياتهم لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وأحال ريفلين المسؤولية للكنيست بعدما فشل بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق أبيض"، والذي كان مكلفا بتشكيل الحكومة، في مهمته قبل الموعد النهائي الممنوح له لذلك أمس.

وقال ريفلين، في بيان،: "آمل أن يتمكن نواب الكنيست من تكوين أغلبية بطريقة تسمح بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وتجنب الذهاب إلى انتخابات رابعة".

يأتي هذا بينما يواصل فريقا جانتس ورئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو مشاوراتهما لتشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، وفقا لبيان مشترك.

وبنقل التفويض للكنيست، سيكون أمام أي نائب، بما في ذلك جانتس ونتنياهو، أسبوعان لتشكيل حكومة إذا ما تمكن من الحصول على دعم 61 نائبا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا في غضون21 يوما.

وإذا لم يفلح ذلك فإن إسرائيل ستتجه لإجراء رابع انتخابات منذ نيسان/أبريل من عام 2019 .