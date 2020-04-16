 وزير الصحة البريطاني: التعجل في رفع تدابير الإغلاق سيضيع ما تم بذله - بوابة الشروق
الخميس 16 أبريل 2020 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وزير الصحة البريطاني: التعجل في رفع تدابير الإغلاق سيضيع ما تم بذله

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
د ب أ
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 10:47 ص | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 10:47 ص

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن الحكومة تعتقد أن الوقت "مبكر جدا" لإحداث أي تغيير في تدابير الإغلاق القائمة والتي تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر.

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "يمكننا أن نرى أننا نصل إلى الذروة، وهذا خبر جيد، ولكن يمكننا أن نرى أن الأرقام لم تبدأ في الانخفاض بعد، وبالتالي لا يمكننا إجراء أي تغيير".

وأضاف هانكوك أنه لا يريد أن يضيع "الجهد الطيب" الذي بذله الشعب بإنهاء الإغلاق بصورة مبكرة جدا.

وأضاف: "إذا ما خففنا كافة التدابير الآن، فإن الفيروس سيعاود التفشي".

ومن المقرر أن يلتقي هانكوك مع كبار المسؤولين في كل من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز في وقت لاحق اليوم الخميس، وذلك قبل اتخاذ القرار الرسمي بشأن الإغلاق.

وذكرت "بي.بي.سي" أنه من المتوقع أن يوافق الوزراء في وقت لاحق على تمديد الإغلاق لثلاثة أسابيع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك