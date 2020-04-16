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رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تحقيق السلام العادل

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 8:48 م | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 8:48 م

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرصه على تحقيق السلام العادل في السودان كأولوية قصوى لحكومة الفترة الانتقالية، وعزمه القيام بمباحثات مباشرة في هذا الشأن فور انتهاء جائحة كورونا الحالية.

وأجرى حمدوك اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع الدكتور الهادي ادريس رئيس "الجبهة الثورية" السودانية (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، بحث فيه الجانبان العديد من القضايا المتعلقة بقضية السلام وكيفية تذليل كافة العقبات أمام التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في السودان.

من جهته، أكد الهادي ادريس حرص "الجبهة الثورية" على الوصول إلى سلام شامل يضع حدا للاحتراب ويعالج جذور الأزمات ويعزز الأمن والاستقرار في السودان.

واتفق الطرفان على التشاور في كافة القضايا ذات الصلة بشكل متواصل.


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