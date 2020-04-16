توزيع 30 فدانا على شباب القبائل بقرية أبو شروف في سيوة



سلم اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، عقود "مشروع شباب القبائل" لـ شابًا من قبائل سيوة بواقع فدان لكل شاب بعين زهرة بقرية أبو شروف بمركز ومدينة سيوة، وذلك بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الري ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وقال المهندس حسين السنيني، منسق مبادرة حياة كريمة ومدير إدارة تنمية القرية، إن المشروع الزراعي سيساهم في زيادة الرقعة الزراعية بنطاق مركز ومدينة سيوة، وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطنين بصفة عامة، مع تأكيد استعداد مركز ومدينة سيوة لتقديم جميع سبل التعاون والدعم لهم من أجل دفع عجلة التنمية والارتقاء بالوطن.

كما تم تسليم العقود للشباب بعد إجراء القرعة العلنية أمام سمير محمد غنيم، رئيس الإدارة المركزية للمياة الجوفية بوزارة الري، وممثلي مشايخ وعواقل القبائل والإدارات التنفيذية المعنية، والشباب المستفيدين من المشروع الزراعي.