نائب ميركل يتطلع للزيارة القادمة للحلاق بعد أسابيع من محاولات الحلاقة لنفسه

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صرح وزير مالية ألمانيا الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه يتطلع حاليا بالفعل للزيارة القادمة للحلاق، بعد فترة طويلة من إغلاق صالونات الحلاقة حتى الآن بسبب أزمة وباء كورونا.

وقال أولاف شولتس لموقع "بيلد" الإخباري اليوم الخميس، إنه استخدم ماكينة الحلاقة بنفسه خلال الأسابيع الماضية في ظل الأزمة، وأقر قائلا: "أخشى أن يرى أحد ذلك"، موضحا أن الحلاقة لنفسه لم تنجح دائما، "كانت تارة أفضل وأخرى أسوأ".

وأضاف الوزير الاتحادي قائلا: "وأعتقد أننا جميعا تعلمنا أن نقدر مدى أهمية الحلاقين- حتى وإن كان المرء لديه شعر قليل".

يُذكر أنه بعد القرارات الأخيرة للحكومة الألمانية والولايات، سيتم السماح للحلاقين بإعادة فتح صالوناتهم اعتبارا من مايو القادم- ولكن شريطة الالتزام بقواعد النظافة والرعاية الصحية وتجنب طوابير الانتظار.