عزل المخالطين لطبيب مصاب بكورونا بمعهد القلب ومستشفى الهلال

استمرار العمل بالمنشأتين بصورة طبيعية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية

قالت مصادر طبية بمستشفى الهلال إنه تم عزل المخالطين لطبيب يعمل بمعهد القلب تأكدت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان الطبيب المصاب يعمل أيضا بمستشفى الهلال.

وأكدت المصادر، لـ"الشروق"، أن الطبيب كان مخالطا لعدد من أفراد الطاقم الطبي بينهم أطباء وتمريض وتم عزلهم جميعا لمدة 14 يوما، مع التنبيه على الإبلاغ الفوري عن أي أعراض تظهر عليهم، خاصة ارتفاع درجات الحرارة أو الكحة.

وأشارت المصادر إلى أنه في حالة ظهور أي أعراض على الطاقم الطبي سيتم إجراء تحاليل لهم للتأكد من ايجابية أو سلبية اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مع إبلاغ الجهات المختصة بوزارة الصحة بذلك.

وتابعت المصادر أنه تم تعقيم مستشفى الهلال وتطهيرها، وأن التعقيم بات إجراء روتينيا، حيث تقوم المستشفى بالتعقيم بشكل دوري مع استمرار العمل، لأن المستشفى يستقبل يوميا حالات مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال الدكتور محمد أسامة عميد معهد القلب القومي، إنه تم تعقيم وتطهير المعهد بعد ثبوت إيجابية تحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لطبيب يعمل بالمعهد.

وأضاف أسامة لـ"الشروق"، أن المعهد لم يغلق ولكن تمت عملية التعقيم لكل جزء في المعهد بشكل منفصل، مؤكدا أن المعهد يعمل بكامل طاقته.

ولفت إلى نقل الطبيب المصاب لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان للعزل لتلقي العلاج، موضحا أن إصابة الطبيب جاءت نتيجة عمله في مستشفى حكومي آخر كعمل خاص.

وقال عميد المعهد إنه تم عزل 4 أطباء زملائه فى سكن الأطباء، حيث أن هذا الطبيب مقيم، وأخذ مسحات لهم لإجراء تحليل (PCR ) للتأكد من إيجابية أو سلبية تحاليلهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 5 حالات.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.